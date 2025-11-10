Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,59 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) ein EPS von 37,33 TRY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) 282,79 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 221,82 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at