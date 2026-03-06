06.03.2026 06:31:28

Turk Hava Yollari AO Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Turk Hava Yollari AO Un gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Turk Hava Yollari AO Un 5,15 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 6,26 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 21,63 USD. Im Vorjahr hatte Turk Hava Yollari AO Un 24,99 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,68 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 24,15 Milliarden USD ausgewiesen.

