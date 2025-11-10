Turk Hava Yollari AO Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Turk Hava Yollari AO Un stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Turk Hava Yollari AO Un ein EPS von 11,13 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,93 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Turk Hava Yollari AO Un 6,62 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at