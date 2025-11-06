|
Turk Telekomunikasyon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Turk Telekomunikasyon veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,50 Prozent auf 59,52 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,35 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
