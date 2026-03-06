Turk Telekomunikasyon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Turk Telekomunikasyon hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 TRY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Turk Telekomunikasyon 76,53 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,43 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,57 TRY eingefahren. Im Vorjahr waren 2,42 TRY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 242,23 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 161,65 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at