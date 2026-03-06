|
06.03.2026 06:31:28
Turk Telekomunikasyon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Turk Telekomunikasyon hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 TRY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Turk Telekomunikasyon 76,53 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,43 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,57 TRY eingefahren. Im Vorjahr waren 2,42 TRY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 242,23 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 161,65 Milliarden TRY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.