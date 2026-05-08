Turk Telekomunikasyon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Turk Telekomunikasyon hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 2,99 TRY. Im letzten Jahr hatte Turk Telekomunikasyon einen Gewinn von 1,47 TRY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Turk Telekomunikasyon mit einem Umsatz von insgesamt 64,86 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,60 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 42,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at