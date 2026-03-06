06.03.2026 06:31:28

Turk Telekomunikasyon Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Turk Telekomunikasyon Un hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,33 Prozent auf 1,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,330 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Turk Telekomunikasyon Un 0,150 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:29 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:50 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen