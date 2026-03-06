Turk Telekomunikasyon Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Turk Telekomunikasyon Un hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,33 Prozent auf 1,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,330 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Turk Telekomunikasyon Un 0,150 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at