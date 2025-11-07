Turk Telekomunikasyon Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Turk Telekomunikasyon Un veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Turk Telekomunikasyon Un 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at