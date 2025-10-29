Turk Traktor Ve Ziraat Mak: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Turk Traktor Ve Ziraat Mak präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Turk Traktor Ve Ziraat Mak ein EPS von 9,27 TRY je Aktie vermeldet.

Turk Traktor Ve Ziraat Mak hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,29 Milliarden TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,90 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at