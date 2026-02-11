11.02.2026 06:31:28

Turk Traktor Ve Ziraat Mak: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Turk Traktor Ve Ziraat Mak hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,61 TRY gegenüber 6,35 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 14,62 Milliarden TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,40 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,55 TRY gegenüber 57,37 TRY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Turk Traktor Ve Ziraat Mak im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,84 Milliarden TRY im Vergleich zu 66,97 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen