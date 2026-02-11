|
11.02.2026 06:31:28
Turk Traktor Ve Ziraat Mak: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Turk Traktor Ve Ziraat Mak hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,61 TRY gegenüber 6,35 TRY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 14,62 Milliarden TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,40 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,55 TRY gegenüber 57,37 TRY im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Turk Traktor Ve Ziraat Mak im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,84 Milliarden TRY im Vergleich zu 66,97 Milliarden TRY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!