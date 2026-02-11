Turk Traktor Ve Ziraat Mak: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Turk Traktor Ve Ziraat Mak hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,61 TRY gegenüber 6,35 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 14,62 Milliarden TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,40 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,55 TRY gegenüber 57,37 TRY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Turk Traktor Ve Ziraat Mak im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,84 Milliarden TRY im Vergleich zu 66,97 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at