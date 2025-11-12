Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.11.2025 12:55:19
Turkcell, Google Ink $1 Billion Cloud And AI Infrastructure Deal
This article Turkcell, Google Ink $1 Billion Cloud And AI Infrastructure Deal originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!