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13.05.2026 06:31:29
Turkcell Iletisim Hizme stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Turkcell Iletisim Hizme hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,13 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68,38 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 47,96 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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