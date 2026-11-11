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11.11.2026 06:31:29
Turkcell Iletisim Hizme vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Turkcell Iletisim Hizme stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 TRY gegenüber 2,48 TRY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82,04 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Turkcell Iletisim Hizme einen Umsatz von 59,54 Milliarden TRY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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