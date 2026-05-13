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13.05.2026 06:31:29
Turkcell Iletisim Hizmetleri: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Turkcell Iletisim Hizmetleri lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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