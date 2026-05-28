Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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28.05.2026 07:27:21
Turkey: DW's Alican Uludag released, but trial continues
A Turkish court has allowed DW reporter Alican Uludag to leave detention as his contentious trial opens. He is accused of having "insulted" President Recep Tayyip Erdogan, which in Turkey can carry a jail sentence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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