Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
|
15.10.2026 11:27:26
Turkey: Government raids, takes over top news channel
Turkish authorities have raided the Istanbul offices of Halk TV, halting broadcasts, appointing a trustee and opening an investigation. It is the latest chapter of a decadeslong media capture by President Erdogan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!