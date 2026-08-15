Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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15.08.2026 06:00:14
Turkey and Cyprus holiday spots hit by Iran war and last-minute booking
Seaside resorts slash prices by as much as 8% in effort to attract tourists and fill roomsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Booking Holdings
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06:00
|Turkey and Cyprus holiday spots hit by Iran war and last-minute booking (Financial Times)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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05.08.26
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|Booking Holdings
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
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