Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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23.09.2026 16:21:42
Turkey arrests founder of brokerage at centre of $18bn alleged Ponzi scheme
Episode that torched savings of hundreds of thousands of investors has raised questions why regulators did not act soonerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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