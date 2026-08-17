MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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17.08.2026 12:15:21
Turkey MPs back historic law on reintegrating PKK militants
Turkey's parliament has taken a major step toward ending four decades of conflict with the PKK. The new law sets out how some militants can return to civilian life, but leaves Abdullah Ocalan's future unresolved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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