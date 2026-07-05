Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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05.07.2026 21:31:20
Turkey steps up arrests ahead of NATO summit
Journalists, academics and members of left-wing groups have reportedly been detained during police raids in several Turkish provinces. Turkey's capital Ankara is set to host a major NATO summit this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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