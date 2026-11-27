Broadcaster Aktie
WKN DE: A0J26T / ISIN: US11132B1035
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27.11.2026 02:55:22
Turkey takes control of opposition broadcaster Sozcu TV
In the latest in a series of raids and arrests, another major pro-opposition Turkish broadcaster has been brought under state control. This is the third in a year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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