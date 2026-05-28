Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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28.05.2026 12:19:19
Turkey targets press freedom in trial of DW's Alican Uludag
DW correspondent Alican Uludag has been in custody in Turkey for three months, in part on charges of "insulting the president." He is set to appear in court for the first time on Thursday, though only via video link.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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