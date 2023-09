Turkish Airlines bestellt zehn weitere Airbus A350

TOULOUSE (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Turkish Airlines kauft noch mehr Langstreckenjets vom europäischen Hersteller Airbus (Airbus SE (ex EADS)). Die Staatsfluglinie habe zehn weitere Maschinen vom Typ A350-900 bestellt, teilte der weltgrößte Flugzeugbauer am Mittwoch in Toulouse mit. Turkish Airlines hat bereits 14 Maschinen der Reihe und hatte im August vier weitere nachbestellt. Damit hat die Gesellschaft jetzt noch 26 Exemplare zu bekommen.

Die A350-900 hat eine Reichweite von bis zu 18 000 Kilometern. Bei einer typischen Aufteilung in drei Sitzplatzkategorien fasst sie 300 bis 350 Fluggäste./stw/mne/jha/