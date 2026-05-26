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26.05.2026 21:35:19
Turkish police fire water cannons at protesters in Izmir
Turkish police tried to break up protests in the coastal city of Izmir, which were called by Ozgur Ozel. He was removed from his position as chair of the country's main opposition party following a court order last week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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