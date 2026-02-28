|
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices
28-Feb-2026 / 10:12 GMT/BST
TO: Investment Community
FROM : Garanti BBVA / Investor Relations
SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices
DATE: February 27, 2026
The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of February 27,2026 are given in the table below.
|
Short Code
|
Long Code
|
ISIN
|
Underlying asset type
|
Warrant type
|
Multiplier
|
Underlying Benchmark maturity settlement value
|
Maturity Price
|
UDGEF.V
|
USDC2702260046.00TGB0000001NA
|
TRWGRAN04460
|
USTTGB
|
Call
|
1
|
43,84
|
0,00
|
UDGEG.V
|
USDC2702260046.50TGB0000001NA
|
TRWGRAN04478
|
USTTGB
|
Call
|
1
|
43,84
|
0,00
|
UDGEH.V
|
USDC2702260047.00TGB0000001NA
|
TRWGRAN04486
|
USTTGB
|
Call
|
1
|
43,84
|
0,00
|
UDGEI.V
|
USDC2702260047.50TGB0000001NA
|
TRWGRAN04494
|
USTTGB
|
Call
|
1
|
43,84
|
0,00
|
UDGEJ.V
|
USDC2702260048.00TGB0000001NA
|
TRWGRAN04502
|
USTTGB
|
Call
|
1
|
43,84
|
0,00
|
UDGUD.V
|
USDP2702260046.00TGB0000001NA
|
TRWGRAN04510
|
USTTGB
|
Put
|
1
|
43,84
|
2,16
|
UDGUE.V
|
USDP2702260045.50TGB0000001NA
|
TRWGRAN04528
|
USTTGB
|
Put
|
1
|
43,84
|
1,66
|
UDGUF.V
|
USDP2702260045.00TGB0000001NA
|
TRWGRAN04536
|
USTTGB
|
Put
|
1
|
43,84
|
1,16
|
UDGUG.V
|
USDP2702260044.50TGB0000001NA
|
TRWGRAN04544
|
USTTGB
|
Put
|
1
|
43,84
|
0,66
|
UDGUH.V
|
USDP2702260044.00TGB0000001NA
|
TRWGRAN04551
|
USTTGB
|
Put
|
1
|
43,84
|
0,16
|
EXGDZ.V
|
EUUSXC2702260001.16TGB0000001NA
|
TRWGRAN04767
|
EUSTGB
|
Call
|
1
|
1,18
|
0,89
|
EXGEA.V
|
EUUSXC2702260001.17TGB0000001NA
|
TRWGRAN04775
|
EUSTGB
|
Call
|
1
|
1,18
|
0,46
|
EXGEB.V
|
EUUSXC2702260001.18TGB0000001NA
|
TRWGRAN04783
|
EUSTGB
|
Call
|
1
|
1,18
|
0,02
|
EXGEC.V
|
EUUSXC2702260001.19TGB0000001NA
|
TRWGRAN04791
|
EUSTGB
|
Call
|
1
|
1,18
|
0,00
|
EXGED.V
|
EUUSXC2702260001.20TGB0000001NA
|
TRWGRAN04809
|
EUSTGB
|
Call
|
1
|
1,18
|
0,00
|
EXGUA.V
|
EUUSXP2702260001.18TGB0000001NA
|
TRWGRAN04817
|
EUSTGB
|
Put
|
1
|
1,18
|
0,00
|
EXGUB.V
|
EUUSXP2702260001.17TGB0000001NA
|
TRWGRAN04825
|
EUSTGB
|
Put
|
1
|
1,18
|
0,00
|
EXGUC.V
|
EUUSXP2702260001.16TGB0000001NA
|
TRWGRAN04833
|
EUSTGB
|
Put
|
1
|
1,18
|
0,00
|
EXGUD.V
|
EUUSXP2702260001.15TGB0000001NA
|
TRWGRAN04841
|
EUSTGB
|
Put
|
1
|
1,18
|
0,00
|
EXGUE.V
|
EUUSXP2702260001.14TGB0000001NA
|
TRWGRAN04858
|
EUSTGB
|
Put
|
1
|
1,18
|
0,00
|
AXGAO.V
|
XAUSXC2702264000.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05145
|
XAUTGB
|
Call
|
0,0002
|
5.224,74
|
10,73
|
AXGAP.V
|
XAUSXC2702264100.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05152
|
XAUTGB
|
Call
|
0,0002
|
5.224,74
|
9,85
|
AXGAR.V
|
XAUSXC2702264200.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05160
|
XAUTGB
|
Call
|
0,0002
|
5.224,74
|
8,98
|
AXGAS.V
|
XAUSXC2702264300.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05178
|
XAUTGB
|
Call
|
0,0002
|
5.224,74
|
8,10
|
AXGAT.V
|
XAUSXC2702264500.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05186
|
XAUTGB
|
Call
|
0,0002
|
5.224,74
|
6,35
|
AXGAU.V
|
XAUSXC2702264700.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05194
|
XAUTGB
|
Call
|
0,0002
|
5.224,74
|
4,60
|
AXGAV.V
|
XAUSXC2702264900.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05202
|
XAUTGB
|
Call
|
0,0002
|
5.224,74
|
2,84
|
AXGPO.V
|
XAUSXP2702264200.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05210
|
XAUTGB
|
Put
|
0,0002
|
5.224,74
|
0,00
|
AXGPP.V
|
XAUSXP2702264100.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05228
|
XAUTGB
|
Put
|
0,0002
|
5.224,74
|
0,00
|
AXGPR.V
|
XAUSXP2702264000.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05236
|
XAUTGB
|
Put
|
0,0002
|
5.224,74
|
0,00
|
AXGPS.V
|
XAUSXP2702263900.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05244
|
XAUTGB
|
Put
|
0,0002
|
5.224,74
|
0,00
|
AXGPT.V
|
XAUSXP2702263800.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05251
|
XAUTGB
|
Put
|
0,0002
|
5.224,74
|
0,00
|
AXGPU.V
|
XAUSXP2702263700.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05269
|
XAUTGB
|
Put
|
0,0002
|
5.224,74
|
0,00
|
AXGPV.V
|
XAUSXP2702263600.00TGB00.0002NA
|
TRWGRAN05277
|
XAUTGB
|
Put
|
0,0002
|
5.224,74
|
0,00
|
AGGAO.V
|
AGUSDC2702260046.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05525
|
AGUTGB
|
Call
|
0,02
|
91,74
|
40,07
|
AGGAP.V
|
AGUSDC2702260048.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05533
|
AGUTGB
|
Call
|
0,02
|
91,74
|
38,32
|
AGGAR.V
|
AGUSDC2702260050.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05541
|
AGUTGB
|
Call
|
0,02
|
91,74
|
36,57
|
AGGAS.V
|
AGUSDC2702260052.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05558
|
AGUTGB
|
Call
|
0,02
|
91,74
|
34,81
|
AGGAT.V
|
AGUSDC2702260054.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05566
|
AGUTGB
|
Call
|
0,02
|
91,74
|
33,06
|
AGGAU.V
|
AGUSDC2702260056.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05574
|
AGUTGB
|
Call
|
0,02
|
91,74
|
31,31
|
AGGAV.V
|
AGUSDC2702260060.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05582
|
AGUTGB
|
Call
|
0,02
|
91,74
|
27,81
|
AGGPK.V
|
AGUSDP2702260048.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05590
|
AGUTGB
|
Put
|
0,02
|
91,74
|
0,00
|
AGGPL.V
|
AGUSDP2702260046.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05608
|
AGUTGB
|
Put
|
0,02
|
91,74
|
0,00
|
AGGPM.V
|
AGUSDP2702260044.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05616
|
AGUTGB
|
Put
|
0,02
|
91,74
|
0,00
|
AGGPN.V
|
AGUSDP2702260042.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05624
|
AGUTGB
|
Put
|
0,02
|
91,74
|
0,00
|
AGGPO.V
|
AGUSDP2702260040.00TGB0000.02NA
|
TRWGRAN05632
|
AGUTGB
|
Put
|
0,02
|
91,74
|
0,00
Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on March 4,2026
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board’s Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.
Yours sincerely,
Garanti BBVA
Contact Garanti BBVA Investor Relations:
Tel: +90 212 318 2352
Fax: +90 212 216 5902
