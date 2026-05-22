Turkiye Garanti Bankasi AS Aktie

WKN: 909386 / ISIN: US9001487019

22.05.2026 19:51:15

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

22-May-2026 / 18:51 GMT/BST

TO: Investment Community

FROM : Garanti BBVA / Investor Relations

SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

DATE: May 22, 2026

 

The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of May 22,2026 are given in the table below

 

Short Code

Long Code

ISIN

Underlying asset type

Warrant type

Multiplier

Underlying Benchmark  maturity settlement value

Maturity Price

UDGET.V

USDC2205260045.00TGB0000001NA

TRWGRAN05780

USDTRY

Call

1

45,5940

0,59

UDGEU.V

USDC2205260046.50TGB0000001NA

TRWGRAN05798

USDTRY

Call

1

45,5940

0,00

UDGEV.V

USDC2205260048.00TGB0000001NA

TRWGRAN05806

USDTRY

Call

1

45,5940

0,00

UDGEY.V

USDC2205260049.50TGB0000001NA

TRWGRAN05814

USDTRY

Call

1

45,5940

0,00

UDGUO.V

USDP2205260046.50TGB0000001NA

TRWGRAN05822

USDTRY

Put

1

45,5940

0,91

UDGUP.V

USDP2205260045.50TGB0000001NA

TRWGRAN05830

USDTRY

Put

1

45,5940

0,00

UDGUR.V

USDP2205260045.00TGB0000001NA

TRWGRAN05848

USDTRY

Put

1

45,5940

0,00

EXGEM.V

EUUSXC2205260001.21TGB0000001NA

TRWGRAN06085

EURUSD

Call

1

1,1604

0,00

EXGEN.V

EUUSXC2205260001.18TGB0000001NA

TRWGRAN06093

EURUSD

Call

1

1,1604

0,00

EXGEO.V

EUUSXC2205260001.15TGB0000001NA

TRWGRAN06101

EURUSD

Call

1

1,1604

0,47

EXGEP.V

EUUSXC2205260001.12TGB0000001NA

TRWGRAN06119

EURUSD

Call

1

1,1604

1,84

EXGUN.V

EUUSXP2205260001.18TGB0000001NA

TRWGRAN06127

EURUSD

Put

1

1,1604

0,89

EXGUO.V

EUUSXP2205260001.15TGB0000001NA

TRWGRAN06135

EURUSD

Put

1

1,1604

0,00

EXGUP.V

EUUSXP2205260001.12TGB0000001NA

TRWGRAN06143

EURUSD

Put

1

1,1604

0,00

EXGUR.V

EUUSXP2205260001.09TGB0000001NA

TRWGRAN06150

EURUSD

Put

1

1,1604

0,00

AXGBK.V

XAUSXC2205265250.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06465

FLEXO ONS ALTIN

Call

2E-04

4.502,19

0,00

AXGBL.V

XAUSXC2205265000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06473

FLEXO ONS ALTIN

Call

2E-04

4.502,19

0,00

AXGBM.V

XAUSXC2205264750.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06481

FLEXO ONS ALTIN

Call

2E-04

4.502,19

0,00

AXGBN.V

XAUSXC2205264500.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06499

FLEXO ONS ALTIN

Call

2E-04

4.502,19

0,02

AXGBO.V

XAUSXC2205264250.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06507

FLEXO ONS ALTIN

Call

2E-04

4.502,19

2,30

AXGBP.V

XAUSXC2205264000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06515

FLEXO ONS ALTIN

Call

2E-04

4.502,19

4,58

AXGRI.V

XAUSXP2205264500.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06523

FLEXO ONS ALTIN

Put

2E-04

4.502,19

0,00

AXGRJ.V

XAUSXP2205264250.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06531

FLEXO ONS ALTIN

Put

2E-04

4.502,19

0,00

AXGRK.V

XAUSXP2205264000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06549

FLEXO ONS ALTIN

Put

2E-04

4.502,19

0,00

AXGRL.V

XAUSXP2205263750.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06556

FLEXO ONS ALTIN

Put

2E-04

4.502,19

0,00

AXGRM.V

XAUSXP2205263500.00TGB00.0002NA

TRWGRAN06564

FLEXO ONS ALTIN

Put

2E-04

4.502,19

0,00

AGGBM.V

AGUSDC2205260075.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06929

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

75,3375

0,31

AGGBN.V

AGUSDC2205260072.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06937

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

75,3375

3,04

AGGBO.V

AGUSDC2205260070.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06945

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

75,3375

4,86

AGGBP.V

AGUSDC2205260068.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06952

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

75,3375

6,68

AGGBR.V

AGUSDC2205260065.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06960

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

75,3375

9,42

AGGBS.V

AGUSDC2205260060.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06978

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

75,3375

13,97

AGGBT.V

AGUSDC2205260055.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06986

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

75,3375

18,53

AGGRC.V

AGUSDP2205260065.00TGB0000.02NA

TRWGRAN06994

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

75,3375

0,00

AGGRD.V

AGUSDP2205260060.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07000

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

75,3375

0,00

AGGRE.V

AGUSDP2205260055.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07018

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

75,3375

0,00

AGGRF.V

AGUSDP2205260050.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07026

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

75,3375

0,00

AGGRG.V

AGUSDP2205260045.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07034

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

75,3375

0,00

 

Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on June 02,2026

 

 

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

 

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board’s Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

 

 

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902
E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr
www.garantibbvainvestorrelations.com

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ISIN: US9001487019
Category Code: MSCL
TIDM: TGBD
LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37
Sequence No.: 428431
EQS News ID: 2332544

 
End of Announcement EQS News Service

