Turkiye Garanti Bankasi AS Aktie

Turkiye Garanti Bankasi AS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909386 / ISIN: US9001487019

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01.09.2026 12:51:25

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

01-Sep-2026 / 11:51 GMT/BST

TO: Investment Community

FROM : Garanti BBVA / Investor Relations

SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

DATE: August 31, 2026

 

The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of Aug 31,2026 are given in the table below

 

Short Code

Long Code

ISIN

Underlying asset type

Warrant type

Multiplier

Underlying Benchmark  maturity settlement value

Maturity Price

UDGFL.V

USDC3108260047.00TGB0000001NA

TRWGRAN08099

USDTRY

Call

1

48,2179

1,22

UDGFM.V

USDC3108260048.00TGB0000001NA

TRWGRAN08107

USDTRY

Call

1

48,2179

0,22

UDGFN.V

USDC3108260049.00TGB0000001NA

TRWGRAN08115

USDTRY

Call

1

48,2179

0,00

UDGFO.V

USDC3108260050.00TGB0000001NA

TRWGRAN08123

USDTRY

Call

1

48,2179

0,00

UDGVF.V

USDP3108260047.00TGB0000001NA

TRWGRAN08131

USDTRY

Put

1

48,2179

0,00

UDGVG.V

USDP3108260048.00TGB0000001NA

TRWGRAN08149

USDTRY

Put

1

48,2179

0,00

UDGVH.V

USDP3108260049.00TGB0000001NA

TRWGRAN08156

USDTRY

Put

1

48,2179

0,78

UDGVI.V

USDP3108260050.00TGB0000001NA

TRWGRAN08164

USDTRY

Put

1

48,2179

1,78

EXGFF.V

EUUSXC3108260001.21TGB0000001NA

TRWGRAN07166

EURUSD

Call

1

1,1596

0,00

EXGFG.V

EUUSXC3108260001.20TGB0000001NA

TRWGRAN07174

EURUSD

Call

1

1,1596

0,00

EXGFH.V

EUUSXC3108260001.19TGB0000001NA

TRWGRAN07182

EURUSD

Call

1

1,1596

0,00

EXGFI.V

EUUSXC3108260001.18TGB0000001NA

TRWGRAN07190

EURUSD

Call

1

1,1596

0,00

EXGVG.V

EUUSXP3108260001.18TGB0000001NA

TRWGRAN07208

EURUSD

Put

1

1,1596

0,98

EXGVH.V

EUUSXP3108260001.17TGB0000001NA

TRWGRAN07216

EURUSD

Put

1

1,1596

0,50

EXGVI.V

EUUSXP3108260001.16TGB0000001NA

TRWGRAN07224

EURUSD

Put

1

1,1596

0,02

EXGVJ.V

EUUSXP3108260001.15TGB0000001NA

TRWGRAN07232

EURUSD

Put

1

1,1596

0,00

AXGCL.V

XAUSXC3108265250.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07463

FLEXO ONS ALTIN

Call

0,0002

4.433,85

0,00

AXGCM.V

XAUSXC3108265000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07471

FLEXO ONS ALTIN

Call

0,0002

4.433,85

0,00

AXGCN.V

XAUSXC3108264750.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07489

FLEXO ONS ALTIN

Call

0,0002

4.433,85

0,00

AXGCO.V

XAUSXC3108264500.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07497

FLEXO ONS ALTIN

Call

0,0002

4.433,85

0,00

AXGCP.V

XAUSXC3108264250.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07505

FLEXO ONS ALTIN

Call

0,0002

4.433,85

1,77

AXGCR.V

XAUSXC3108264000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07513

FLEXO ONS ALTIN

Call

0,0002

4.433,85

4,18

AXGSF.V

XAUSXP3108264750.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07521

FLEXO ONS ALTIN

Put

0,0002

4.433,85

3,05

AXGSG.V

XAUSXP3108264500.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07539

FLEXO ONS ALTIN

Put

0,0002

4.433,85

0,64

AXGSH.V

XAUSXP3108264250.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07547

FLEXO ONS ALTIN

Put

0,0002

4.433,85

0,00

AXGSI.V

XAUSXP3108264000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07554

FLEXO ONS ALTIN

Put

0,0002

4.433,85

0,00

AXGSJ.V

XAUSXP3108263750.00TGB00.0002NA

TRWGRAN07562

FLEXO ONS ALTIN

Put

0,0002

4.433,8500

0,00

AGGCS.V

AGUSDC3108260085.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07810

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

66,3745

0,00

AGGCT.V

AGUSDC3108260080.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07828

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

66,3745

0,00

AGGCU.V

AGUSDC3108260075.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07836

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

66,3745

0,00

AGGCV.V

AGUSDC3108260070.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07844

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

66,3745

0,00

AGGCY.V

AGUSDC3108260065.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07851

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

66,3745

1,32

AGGCZ.V

AGUSDC3108260060.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07869

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

66,3745

6,14

AGGDA.V

AGUSDC3108260055.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07877

FLEXO ONS GÜMÜS

Call

0,02

66,3745

10,96

AGGRZ.V

AGUSDP3108260075.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07885

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

66,3745

8,31

AGGSA.V

AGUSDP3108260070.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07893

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

66,3745

3,49

AGGSB.V

AGUSDP3108260065.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07901

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

66,3745

0,00

AGGSC.V

AGUSDP3108260060.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07919

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

66,3745

0,00

AGGSD.V

AGUSDP3108260055.00TGB0000.02NA

TRWGRAN07927

FLEXO ONS GÜMÜS

Put

0,02

66,3745

0,00

 

Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on Sep 03,2026

 

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

 

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board’s Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

 

 

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902
E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr
www.garantibbvainvestorrelations.com

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: US9001487019
Category Code: MSCL
TIDM: TGBD
LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37
Sequence No.: 441658
EQS News ID: 2391788

 
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Turkiye Garanti Bankasi AS (spons. ADRs) 2,12 -8,62% Turkiye Garanti Bankasi AS (spons. ADRs)

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