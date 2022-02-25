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25.02.2022 16:44:51
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors
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Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
1918/028
ÇSEL BLGLERE LKN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortakln Unvan /Ortaklarn Ad: T.GARANT BANKASI A..
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beikta/STANBUL
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortakln yatrmc/pay sahipleri ile
ilikiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212) 318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 25.02.2022
Konu: Nitelikli Yatrmc Finansman Bonosu kupon oran açklamas
Borsa stanbul A.. Bakanl'na
34467 Emirgan, STANBUL
Açklanacak Özel Durum:
178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal deerdeki BIST TLREF Endeksine dayal iki ayda bir deiken faizli kupon ödemeli bonolarn üçüncü kupon oran % 2,4053 olarak belirlenmitir.
*Açklamann ngilizce versiyonuna aada yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors
The third coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 406,750,000 with a maturity of 178 days with 2 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 2,4053.
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Yukardaki açklamalarmzn, Sermaye Piyasas Kurulunun II.15.1 sayl Özel Durumlar Tebliinde yer alan esaslara uygun olduunu, bu konuda tarafmza ulaan bilgileri tam olarak yansttn; bilgilerin defter, kayt ve belgelerimize uygun olduunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar gösterdiimizi ve yaplan bu açklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz.
Sayglarmzla,
T.GARANT BANKASI A..
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇRKN Aydn GÜLER
Direktör Genel Müdür Yardmcs
|ISIN:
|US9001487019
|Category Code:
|MSCL
|TIDM:
|TGBD
|LEI Code:
|5493002XSS7K7RHN1V37
|Sequence No.:
|145536
|EQS News ID:
|1289167
|End of Announcement
|EQS News Service
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