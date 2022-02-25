25.02.2022 16:44:51

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

25-Feb-2022 / 15:44 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

1918/028

 

 

ÇSEL BLGLERE LKN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

                             

 

Ortakln Unvan /Ortaklarn Ad:  T.GARANT BANKASI A..

Adresi:       Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                          

 

                                     34340 Beikta/STANBUL

Telefon ve Faks No:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888

Ortakln yatrmc/pay sahipleri ile

ilikiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212) 318-1945/1957 - 0(212) 216-6422

Tarih:       25.02.2022

Konu:     Nitelikli Yatrmc Finansman Bonosu kupon oran açklamas

 

 

 

 

Borsa stanbul A.. Bakanl'na

34467 Emirgan, STANBUL  

 

Açklanacak Özel Durum:

178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal deerdeki BIST TLREF Endeksine dayal iki ayda bir deiken faizli kupon ödemeli bonolarn üçüncü kupon oran % 2,4053 olarak belirlenmitir.

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

05.11.2020

 

lgili hraç Tavan Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

30.000.000.000

hraç Tavan Kymet Türü

Borçlanma Arac -Yaplandrlm Borçlanma Arac

Sat Türü

Halka Arz -Tahsisli- Nitelikli Yatrmcya Sat

Yurt çi / Yurt D

Yurt çi

 

 hraç Edilecek Sermaye Piyasas Arac Bilgileri

Türü

Bono

Vadesi

28.02.2022

Vade (Gün Says)

178

Faiz Oran Türü

Deiken

Sat ekli

Nitelikli Yatrmcya Sat

ISIN Kodu

TRFGRAN22244

Sata Balanma Tarihi

02.09.2021

Satn Tamamlanma Tarihi

02.09.2021

Vade Balangç Tarihi

03.09.2021

Sat Gerçekletirilen Nominal Tutar

406.750.000

Kupon Says 

3

 

tfa Tarihi

28.02.2022

Yatrmc Hesaplarna Ödenme Tarihi

28.02.2022

Ödeme Gerçekletirildi mi?

Hayr

 

Sermaye Piyasas Aracnn tfa Plan

Kupon Sra No

Ödeme Tarihi

Kayt Tarihi *

Yatrmc Hesaplarna Ödenme Tarihi

Faiz Oran (%)

Faiz Oran - Yllk Basit (%)

Faiz Oran - Yllk Bileik (%)

Ödeme Tutar

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekletirildi mi?

1

01.11.2021

28.10.2021

01.11.2021

3,0107 

 

 

 12.246.022,25

 

Evet 

2

30.12.2021

29.12.2021

30.12.2021

2,5827 

 

 

10.505.132,25 

 

Evet 

3

28.02.2022

25.02.2022

28.02.2022

 2,4053

 

 

 

 

 

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutar

28.02.2022

25.02.2022

28.02.2022

 

 

 

406.750.000

 

 

* Hak sahiplerinin belirlendii tarih.

 

*Açklamann ngilizce versiyonuna aada yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

Coupon Rate of  Bank Bonds to Qualified Investors

 

The third coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 406,750,000 with a maturity of 178 days with 2 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 2,4053.
 

Board Decision Date

05.11.2020

 

Related Issue Limit Info

Currency Unit

TRY

TRY

Limit

30,000,000,000

20.000.000.000

Issue Limit Security Type

Debt Securities- Structured Debt Securities

Dept Securities

Sale Type

Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors

Public Offering-Sale To Qualified Investor

Domestic / Oversea

Domestic

Domestic

 

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type

Bill

Maturity Date

28.02.2022

Maturity (Day)

178

Interest Rate Type

FRN

Sale Type

Sale To Qualified Investors

ISIN Code

TRFGRAN22244

Starting Date of Sale

02.09.2021

Ending Date of Sale

02.09.2021

Maturity Starting Date

03.09.2021

Nominal Value of Capital Market Instrument Sold

406,750,000

Coupon Number

3

Redemption Date

28.02.2022

Payment Date

28.02.2022

 

Was The Payment Made?                                               No

No

 

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number

Payment Date

Record Date

Payment Date

Interest Rate (%)

Interest Rate - Yearly Simple (%)

Interest Rate - Yearly Compound (%)

Payment Amount

Exchange Rate

Was The Payment Made?

1

01.11.2021

28.10.2021

01.11.2021

3,0107 

 

 

12,246,022.25

 

Yes

2

30.12.2021

29.12.2021

30.12.2021

2,5827

 

 

10,505,132.25

 

Yes

3

28.02.2022

25.02.2022

28.02.2022

2,4053 

 

 

 

 

 

Principal/Maturity Date Payment Amount

28.02.2022

25.02.2022

28.02.2022

 

 

 

406,750,000

 

 

 

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

 

Yukardaki açklamalarmzn, Sermaye Piyasas Kurulunun II.15.1 sayl Özel Durumlar Tebliinde yer alan esaslara uygun olduunu, bu konuda tarafmza ulaan bilgileri tam olarak yansttn; bilgilerin defter, kayt ve belgelerimize uygun olduunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar gösterdiimizi ve yaplan bu açklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz. 

Sayglarmzla,

 

T.GARANT BANKASI A..

GENEL MÜDÜRLÜK

 

Ömer ÇRKN   Aydn GÜLER        

Direktör    Genel Müdür Yardmcs
ISIN: US9001487019
Category Code: MSCL
TIDM: TGBD
LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37
Sequence No.: 145536
EQS News ID: 1289167

 
End of Announcement EQS News Service

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1289167&application_name=news&site_id=smarthouse

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