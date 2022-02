Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

1918/028

ÇSEL BLGLERE LKN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortakln Unvan /Ortaklarn Ad: T.GARANT BANKASI A..

Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2

34340 Beikta/STANBUL

Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888

Ortakln yatrmc/pay sahipleri ile

ilikiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212) 318-1945/1957 - 0(212) 216-6422

Tarih: 25.02.2022

Konu: Nitelikli Yatrmc Finansman Bonosu kupon oran açklamas

Borsa stanbul A.. Bakanl'na

34467 Emirgan, STANBUL

Açklanacak Özel Durum:

178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal deerdeki BIST TLREF Endeksine dayal iki ayda bir deiken faizli kupon ödemeli bonolarn üçüncü kupon oran % 2,4053 olarak belirlenmitir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020 lgili hraç Tavan Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 30.000.000.000 hraç Tavan Kymet Türü Borçlanma Arac -Yaplandrlm Borçlanma Arac Sat Türü Halka Arz -Tahsisli- Nitelikli Yatrmcya Sat Yurt çi / Yurt D Yurt çi hraç Edilecek Sermaye Piyasas Arac Bilgileri Türü Bono Vadesi 28.02.2022 Vade (Gün Says) 178 Faiz Oran Türü Deiken Sat ekli Nitelikli Yatrmcya Sat ISIN Kodu TRFGRAN22244 Sata Balanma Tarihi 02.09.2021 Satn Tamamlanma Tarihi 02.09.2021 Vade Balangç Tarihi 03.09.2021 Sat Gerçekletirilen Nominal Tutar 406.750.000 Kupon Says 3 tfa Tarihi 28.02.2022 Yatrmc Hesaplarna Ödenme Tarihi 28.02.2022 Ödeme Gerçekletirildi mi? Hayr

Sermaye Piyasas Aracnn tfa Plan Kupon Sra No Ödeme Tarihi Kayt Tarihi * Yatrmc Hesaplarna Ödenme Tarihi Faiz Oran (%) Faiz Oran - Yllk Basit (%) Faiz Oran - Yllk Bileik (%) Ödeme Tutar Döviz Kuru Ödemesi Gerçekletirildi mi? 1 01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021 3,0107 12.246.022,25 Evet 2 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 2,5827 10.505.132,25 Evet 3 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 2,4053 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutar 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 406.750.000 * Hak sahiplerinin belirlendii tarih.

*Açklamann ngilizce versiyonuna aada yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

The third coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 406,750,000 with a maturity of 178 days with 2 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 2,4053.



Board Decision Date 05.11.2020 Related Issue Limit Info Currency Unit TRY TRY Limit 30,000,000,000 20.000.000.000 Issue Limit Security Type Debt Securities- Structured Debt Securities Dept Securities Sale Type Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors Public Offering-Sale To Qualified Investor Domestic / Oversea Domestic Domestic Capital Market Instrument To Be Issued Info Type Bill Maturity Date 28.02.2022 Maturity (Day) 178 Interest Rate Type FRN Sale Type Sale To Qualified Investors ISIN Code TRFGRAN22244 Starting Date of Sale 02.09.2021 Ending Date of Sale 02.09.2021 Maturity Starting Date 03.09.2021 Nominal Value of Capital Market Instrument Sold 406,750,000 Coupon Number 3 Redemption Date 28.02.2022 Payment Date 28.02.2022 Was The Payment Made? No No

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold Coupon Number Payment Date Record Date Payment Date Interest Rate (%) Interest Rate - Yearly Simple (%) Interest Rate - Yearly Compound (%) Payment Amount Exchange Rate Was The Payment Made? 1 01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021 3,0107 12,246,022.25 Yes 2 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 2,5827 10,505,132.25 Yes 3 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 2,4053 Principal/Maturity Date Payment Amount 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 406,750,000

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukardaki açklamalarmzn, Sermaye Piyasas Kurulunun II.15.1 sayl Özel Durumlar Tebliinde yer alan esaslara uygun olduunu, bu konuda tarafmza ulaan bilgileri tam olarak yansttn; bilgilerin defter, kayt ve belgelerimize uygun olduunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar gösterdiimizi ve yaplan bu açklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz.

Sayglarmzla,

T.GARANT BANKASI A..

GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇRKN Aydn GÜLER

Direktör Genel Müdür Yardmcs