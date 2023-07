Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) hat sich am 28.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,002 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,002 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,087 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at