06.02.2026 06:31:28
Turkiye Garanti Bankasi gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Turkiye Garanti Bankasi veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Turkiye Garanti Bankasi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,29 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,94 TRY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,76 Prozent auf 272,21 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 209,78 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,15 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,72 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 008,61 Milliarden TRY gegenüber 702,64 Milliarden TRY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
