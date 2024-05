Turkiye Garanti Bankasi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Turkiye Garanti Bankasi lud am 29.04.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,27 TRY sowie einem Umsatz von 46,68 Milliarden TRY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at