Turkiye Is Bankasi AS (A) präsentierte Quartalsergebnisse

Turkiye Is Bankasi AS (A) präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 3575,24 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Turkiye Is Bankasi AS (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 1609,56 TRY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,81 Prozent auf 318,39 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,28 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10219,00 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte Turkiye Is Bankasi AS (A) 6856,05 TRY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 149,41 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 834,02 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

