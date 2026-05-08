Turkiye Is Bankasi AS (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Turkiye Is Bankasi AS (A) hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3080,34 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1832,35 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 251,00 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 322,72 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at