Turkiye Is Bankasi AS (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Turkiye Is Bankasi AS (B) hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 268,81 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 121,02 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 318,39 Milliarden TRY – ein Plus von 29,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Turkiye Is Bankasi AS (B) 245,28 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 768,33 TRY eingefahren. Im Vorjahr waren 515,48 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1 149,41 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 834,02 Milliarden TRY umgesetzt.

