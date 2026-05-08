Turkiye Is Bankasi AS (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Turkiye Is Bankasi AS (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 231,60 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 137,77 TRY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 322,72 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 251,00 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at