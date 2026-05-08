|
08.05.2026 06:31:29
Turkiye Is Bankasi AS (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Turkiye Is Bankasi AS (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 231,60 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 137,77 TRY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 322,72 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 251,00 Milliarden TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.