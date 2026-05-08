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08.05.2026 06:31:29
Turkiye Is Bankasi AS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Turkiye Is Bankasi AS hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 TRY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,58 Prozent auf 322,72 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,00 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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