Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,087 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,052 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,18 Prozent auf 1,12 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 859,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,17 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at