Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,38 Milliarden USD – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) 6,92 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 0,215 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,22 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at