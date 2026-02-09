09.02.2026 06:31:29

Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) im vergangenen Quartal 7,53 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) 7,10 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,071 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,32 Milliarden USD geschätzt worden war.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,070 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) mit einem Umsatz von insgesamt 29,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,47 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,123 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 5,40 Milliarden USD gerechnet.

