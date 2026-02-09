|
Turkiye Is Bankasi AS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Turkiye Is Bankasi AS hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,95 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 TRY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 318,39 Milliarden TRY – ein Plus von 29,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Turkiye Is Bankasi AS 245,28 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,71 TRY gegenüber 1,82 TRY je Aktie im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 1 149,41 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 834,02 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.
