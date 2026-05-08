Turkiye Is Bankasi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Turkiye Is Bankasi hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 7,38 Milliarden USD gegenüber 6,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at