Turkiye Is Bankasi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Turkiye Is Bankasi gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 TRY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 318,39 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,28 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,71 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,82 TRY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Turkiye Is Bankasi im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 37,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 149,41 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 834,02 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

