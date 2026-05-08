Turkiye Is Bankasi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Turkiye Is Bankasi hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,490 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 322,72 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 28,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 251,00 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at