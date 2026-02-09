Turkiye Is Bankasi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Turkiye Is Bankasi hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Turkiye Is Bankasi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,070 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 29,05 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Turkiye Is Bankasi 25,37 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at