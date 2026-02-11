Turkiye Kalkinma Bankasi AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Turkiye Kalkinma Bankasi AS präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,25 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Turkiye Kalkinma Bankasi AS einen Umsatz von 6,27 Milliarden TRY eingefahren.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 TRY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Turkiye Kalkinma Bankasi AS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 TRY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Turkiye Kalkinma Bankasi AS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,60 Milliarden TRY im Vergleich zu 23,29 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at