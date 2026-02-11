|
11.02.2026 06:31:28
Turkiye Kalkinma Bankasi AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Turkiye Kalkinma Bankasi AS präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,25 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Turkiye Kalkinma Bankasi AS einen Umsatz von 6,27 Milliarden TRY eingefahren.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 TRY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Turkiye Kalkinma Bankasi AS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 TRY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Turkiye Kalkinma Bankasi AS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,60 Milliarden TRY im Vergleich zu 23,29 Milliarden TRY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.