11.02.2026 06:31:28

Turkiye Kalkinma Bankasi AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Turkiye Kalkinma Bankasi AS präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,25 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Turkiye Kalkinma Bankasi AS einen Umsatz von 6,27 Milliarden TRY eingefahren.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 TRY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Turkiye Kalkinma Bankasi AS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 TRY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Turkiye Kalkinma Bankasi AS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,60 Milliarden TRY im Vergleich zu 23,29 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen