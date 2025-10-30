|
30.10.2025 06:31:28
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,290 USD je Aktie gewesen.
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 233,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
