Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi präsentierte Quartalsergebnisse

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 0,330 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 286,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 237,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,02 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 1,11 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,02 Milliarden USD – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 938,61 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at