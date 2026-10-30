Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 USD, nach 0,250 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 242,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 233,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at