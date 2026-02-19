19.02.2026 06:31:28

Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,890 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,67 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen