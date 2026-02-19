Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,890 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,67 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at