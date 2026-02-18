Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari ein EPS von -0,430 TRY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,25 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,28 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,54 TRY. Im Vorjahr hatte Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari 1,75 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 224,53 Milliarden TRY im Vergleich zu 185,59 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at